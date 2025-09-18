私とカエルとの出会い先日、佐賀県にロケに行った。ロケ先で田んぼを見つけるといつも、畦道を歩きたくなる。「あ！田んぼが綺麗ですねぇ」とか「この時期の稲穂はどんな感じかなぁ？」とかなんとか言いながら田んぼに近づき、大丈夫そうなら畦道(あぜみち)を歩いてみている。畦道の魅力は、都会とはまた違った強い刺激を与えてくれるところだ。都会育ちの私にとって、そもそも舗装されていない道が珍しいし、道の両側が水で覆わ