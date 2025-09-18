子どもたちに命の大切さを伝えようと、全国の学校で自作の絵本を使った出前授業を続けている女性がいる。東京都多摩市の絵本作家、夢(む)ら丘(おか)実果(みか)さん（５７）だ。２００７年から始めた活動はまもなく１２００回になる。夢ら丘さんは「自ら命を絶つ子どもがいなくなるまで、『命の授業』を続けたい」と話している。（樋口絢香）自作の絵本を読み聞かせ「もう、だあれもいないところに、きえていってしまいたい」。