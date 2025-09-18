ブルボンは、同社のポテトスナック“じゃがチョコ”比で2倍のチョコレートを掛けた「じゃがチョコグランデリッチミルク」を2025年9月23日(火)に新発売します。 ブルボン「じゃがチョコグランデリッチミルク」  内容量：48g発売日：2025年9月23日(火)全国発売販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプ