■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）9/15、NYダウ＋49ドル高、45,883ドル2）9/16、NYダウ▲125ドル安、45,757ドル3）9/17、NYダウ＋260ドル高、46,018ドル【前回は】相場展望9月15日号米国株: 米国株にオラクルという新星が現れる日本株: 日経平均は、海外短期投機筋の「独壇場」が続くSQ値決定後と自民党総裁選日前後の急落に注意●2．米国株：FRBの利下げ継続期待で、株価上昇1）米国株が堅調に上昇・上昇