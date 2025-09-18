イタリア・ローマに誕生して140年以上、比類なき色彩感覚と独創的なデザインでジュエリー史に名を刻んできたブルガリ。その創造の軌跡を辿る展覧会「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」が、2025年9月17日より国立新美術館（東京・六本木）で始まりました。ブルガリ史上、日本における最大規模の展覧会であり、ブランドの根幹をなす「色彩」をテーマに約300点もの貴重なジュエリーと現代アート作品が一堂に会します。photo by