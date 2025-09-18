今年30歳を迎えた志尊淳のアニバーサリー写真集『final』が、マガジンハウスより12月9日に発売されることが決定。3種のカバー、収録カットが公開されたほか、志尊からコメントが到着した。【写真】志尊淳アニバーサリー写真集『final』『final』初回限定版BOX、FC限定版カバー1995年3月5日生まれ、東京都出身の志尊淳は、今年30歳に迎えた。「一瞬一瞬を大切に、今を生きる」―その想いを胸に俳優人生を駆け抜けてきた志尊に