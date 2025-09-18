◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）女子走り高跳び予選に、世界記録を持つ注目のヤロスラワ・マフチフ（ウクライナ）が登場する。昨年２メートル１０の世界記録を樹立し、その後のパリ五輪では金メダルを獲得。競技中に寝袋で眠る姿が見られたことから、ディズニー映画の登場人物にちなみ「眠れる森の美女」と呼ばれるようになった。１４歳で本格的に走り高跳びを始めたというマフチフ。実はきっかけは、「姉は空手を