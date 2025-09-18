元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーの渡邊渚アナが１８日までに自身のＳＮＳを更新。夏休みの過ごし方を報告し、現在の体調についても明かした。渡邊アナはインスタグラムで「緑に囲まれてデトックス！仕事を再開してから夏までずっとバタバタだったので、最近はゆっくり過ごしてます」とつづり、リラックスする様子の写真をアップ。「以前に比べ、体力がなくなってしまったし、まだ調子に波があって。波がプラスに