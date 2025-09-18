自民党の林芳正官房長官は１８日、国会内で記者会見を開き、党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への出馬を正式表明した。林氏は「岸田政権、石破政権と続いてきた政策を官房長官として支えてきた流れを受け継ぎ、新しいものを加えていきたい」と強調。自身の政策「林プラン」を公表し、防災庁設置、郵政民営化法の改正などの改革案を主張した。党・政治・行政改革では「そろそろ小選挙区３０年。検証したうえで与野党で