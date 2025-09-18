クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は、2025年9月27日(土)・28日(日)の2日間、「クイーンズスクエア横浜SDGsアクション2025」を開催します。 クイーンズスクエア横浜SDGsアクション2025  開催日時：2025年9月27日(土)・28日(日)※各コンテンツにより開催時間が異なります(詳細は下記参照)会場：・クイーンズスクエア横浜 ステーションコアB1F(スーパースポーツゼビオ前)・みなとみらい東急スクエア