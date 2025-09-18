山形県寒河江市の陵西中学校で18日午後1時過ぎ、「グラウンドにクマがいる」と校長から110番通報がありました。警察によりますと、クマは体長およそ1.5メートルで、南の方向に逃走したということです。当時、グラウンドで授業などは行われておらず、生徒と教職員は校舎内にいてけが人はいませんでした。その後、クマの目撃情報はなく、警察が周辺のパトロールにあたっています。