演歌歌手の山本譲二（75）が17日放送のBSフジ「昭和歌謡パレード」（水曜後10・00）にゲスト出演。かつて師匠の演歌歌手・北島三郎（88）から甲子園出場の経歴を疑われたことがあると打ち明けた。山本は山口県・早鞆高3年の夏に甲子園に背番号10で出場し、1回戦の松商学園戦で代打として内野安打を放っている。山本は24歳の時に北島に弟子入りし付き人となったが、「親父（北島）は野球大好きなんですよ。それでチーム持った