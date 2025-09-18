三菱UFJ銀行の貸金庫から顧客の金塊などを盗んだ罪に問われた元行員の女に対し、検察側は懲役12年を求刑しました。三菱UFJ銀行の元行員・山崎由香理被告は2023年から去年にかけて、当時勤めていた東京都内の練馬支店と玉川支店で、顧客が貸金庫に預けていた金塊、時価総額3億3330万円相当と現金およそ6140万円などを盗んだ罪に問われています。18日、東京地裁で行われた裁判で、検察側は「前代未聞の犯行で、銀行への信用を大きく