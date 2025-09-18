18日午前10時前、東京・荒川区で作業場など3棟を焼く火事がありこの火事で作業場に住む女性の死亡が確認されました。警視庁などによりますと、18日午前10時前、荒川区西日暮里の作業場で「パチパチと音をたてて燃えている」と119番通報がありました。作業場や隣のマンションなど3棟、およそ150平方メートルが燃え、東京消防庁がポンプ車など40台で消火活動にあたり、火はおよそ3時間半後にほぼ消し止められたということです。この