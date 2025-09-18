「ひだ」「しなの」「南紀」が対象JR東海とJR東日本、JR西日本は2025年9月18日、特急「ひだ」「しなの」「南紀」は年末年始に全車指定席で運行すると発表しました。【前後はちょっと安い】年末年始の特急料金カレンダー「ひだ」は主に名古屋・大阪から高山本線の高山方面、「しなの」は名古屋から中央本線・篠ノ井線の長野方面、「南紀」は名古屋から紀勢本線の新宮・紀伊勝浦方面を結ぶ列車です。通常は、1編成あたり1〜2両が