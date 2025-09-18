◆第７１回オールカマー・Ｇ２（９月２１日、中山競馬場・芝２２００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）追い切り＝９月１８日、美浦トレセン重賞連続２着のドゥラドーレス（牡６歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は、朝一番の坂路で単走。序盤から集中力十分に駆け、脚さばきは軽快そのもの。最後は軽く仕掛けられると機敏に呼応し、５３秒５―１２秒２をマークした。宮田調教師は「思惑通りに動きが良くなっ