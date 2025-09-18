◇ナ・リーグドジャース5―0フィリーズ（2025年9月17日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が先発のブレーク・スネル投手（32）との7回のやりとりを明かした。初回から快調にアウトを積み重ねたスネルにとって最大のピンチは7回だった。球数が100球を超えた7回2死、フルカウントからカステラノスにこの試合、初めての四球。次打者・ケプラーも四球で歩かせ、一、二塁のピンチを背負った。内野陣がマ