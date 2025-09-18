タイとカンボジアが領有権を争う国境地帯で、タイ当局とカンボジア住民が衝突し、およそ30人が負傷しました。両国は今年7月の軍事衝突を受け、停戦で合意しましたが、その後も緊張が続いています。タイ・カンボジア両国の発表などによりますと、国境にある係争地で17日、タイ側が有刺鉄線やバリケードを設置していたところ、これに抗議しようと集まったカンボジアの住民らとの間で小競り合いとなりました。石を投げるなどしたカン