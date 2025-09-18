秩父鉄道によりますと、埼玉県深谷市の秩父鉄道明戸駅で、線路に木が倒れたため、熊谷と寄居の間の上下線で運転を見合わせています。強風の影響とみられます。現在、木の撤去作業が行われていますが、運転再開の見通しは立っていません。