世界的シンガーのアデルが初の自伝となる本の出版契約を結んだことが分かった。契約金は数百万ポンド（数億円）に及ぶという。英紙サンが先日、報じた。アデルは数か月に及ぶ話し合いの末、トップに上り詰めた自身の軌跡を赤裸々につづった自伝を書くことに先日同意したという。本の出版契約に加え、来年世界をツアーし、新曲をリリースする可能性についても協議が続いているという。１９８８年にロンドンで生まれたアデル