【S.H.Figuarts トガヒミコ】 9月18日16時より予約開始 2026年3月 発送予定 価格：11,000円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts トガヒミコ」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月18日16時より予約受付を開始する。発送は2026年3月を予定し、価格は11,000円。 本商品はTVアニメ「僕のヒーローアカデミア」に登場するヴィラ