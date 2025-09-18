１６日、ササゲを仕分ける楓坡村の住民。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山9月18日】中国福建省武夷山市の楓坡村でササゲが収穫期を迎え、120ムー（8ヘクタール）余りの畑で豊作となった。村の農家30戸以上が栽培に取り組んでおり、1ムー当たりの収量は約2500キロに上っている。１６日、ササゲを仕分ける楓坡村の住民。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）１６日、ササゲを仕分ける楓坡村の住民。（武夷山＝新華社