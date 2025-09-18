◇第78回秋季北海道高校野球大会旭川支部予選Aブロック1回戦旭川志峯 8―3 旭川明成（2025年9月18日旭川スタルヒン）今夏の甲子園に北北海道代表で出場した旭川志峯が逆転勝ちで初戦を突破し、夏春連続甲子園に向けてスタートした。旭川志峯は1点を追う7回1死満塁で、7番・豊山彰斗（2年）の三塁手の頭を超える適時打に相手守備の失策も絡んで逆転に成功。8回には5長短打を集中して4点を追加して突き放した。旭川志峯