「大相撲秋場所・５日目」（１８日、両国国技館）佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）が相撲博物館でトークショーを行い、長男の大関琴桜の結婚について言及した。１１月１９日に２８歳の誕生日を迎える琴桜。トークショーで結婚に関する話題になり、佐渡ケ嶽親方は「僕は結婚しません、と言っていました。嫁とりよりも綱とりが先だからと。まだ独身です。本人が『しない』と言っている。まだ独身です」と明かした。かつての弟子で