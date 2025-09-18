三重・伊勢の老舗「赤福」が運営する和洋菓子店・五十鈴茶屋から、秋の新作「クリーム大福 栗」が大阪に初登場。2025年9月25日（木）～9月30日（火）の6日間、あべのハルカス近鉄本店で開催される期間限定イベントにて販売されます。栗をまるごと使った贅沢な大福のほか、猫まんじゅうや栗コルネなど、季節を彩る和洋菓子が勢ぞろい。伊勢名物グルメが並ぶ「おかげ横丁」ブースも見逃せません。 大阪限定♡