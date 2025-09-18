第6回中国質量大会が16〜17日に南京で開催されました。国際標準化機構（ISO）の統計によると、中国はすでにISOへの参加度が最も高い加盟国の一つとなっているとのことです。ISOの曹誠煥（CHO Sung Hwan、韓国）会長は、「中国は現在約90のISO技術委員会で事務局を担当している。これは膨大な数であり、非常に注目される実績である。中国はISO技術委員会とサブ委員会の業務の99％に関与しており、ISOの使命に大きく貢献している」と