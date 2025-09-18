福岡銀行と西日本シティ銀行は、9月の住宅ローンの固定型金利（10年、最優遇）を前月から0.05％引き下げた。団体信用生命保険の上乗せ幅の見直しや市場金利の前月比変動幅などを踏まえたという。変動型金利（最優遇）は3行とも0.875％を維持した。