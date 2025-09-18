レギュラーガソリンの平均価格は、2週連続で値上がりし、175円20銭となりました。資源エネルギー庁は、9月16日時点の全国におけるレギュラーガソリンの平均小売価格について、先週より40銭高い1リットルあたり175円20銭だったと発表しました。値上がりは2週連続です。価格調査を行っている「石油情報センター」によりますと、今週の値上がり要因は、円安の影響を受けたためとしています。来週については、ほぼ横ばいで小幅な値動き