自宅を訪れた20代の女性販売員に対し、上半身を触るなどのわいせつな行為をしたとして、この家の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者横浜市の会社員石井康洋容疑者（42）は4月、自宅を訪れた住宅設備会社の22歳の女性販売員に対し、上半身を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、女性は石井容疑者に電話番号や会社名が記載されている名刺を渡していて、逆恨みされるのが怖くな