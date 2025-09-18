タクシーの中で人生相談をしてきた20代の女性客に性的暴行をしたとして、タクシー運転手の72歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者中村政和容疑者は5月、足立区に駐車したタクシーの中で、面識のない20代の女性客に性的暴行を加えた疑いがもたれています。警視庁によりますと、女性は酒を飲んだ後に中村容疑者が運転するタクシーに1人で乗ると「死にたい」などと人生相談をしました。その後、女性の家に着きま