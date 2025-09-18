中国で日本人の男の子が殺害された事件から、18日で1年です。日本人学校の半数以上がリモート授業に切り替えています。【映像】献花する人中国・深圳市で1年前、登校中の男の子（当時10）が中国人の男に刺されて死亡しました。柳条湖事件の日である9月18日は反日ムードが高まりやすいとされますが、男の動機は不明のまま、死刑が執行されました。「なるべく日本語を使わないとか、この緊張感が高まる時期は気をつけてい