お笑いコンビ、チョコレートプラネットが18日、YouTubeチャンネルを更新し、SNSでアップされていた動画内での松尾駿（43）の発言を謝罪した。冒頭、長田庄平（45）が「チョコレートプラネットです。この度はお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪。長田は松尾の当該発言について、アインシュタイン稲田直樹のSNSが乗っ取られたことを話題にしていた中で出た言葉だったと状況を説明した。長田は「その中で（松尾の発言した