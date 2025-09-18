16日にグループ卒業を発表した乃木坂46久保史緒里（24）が17日深夜、自身がパーソナリティーを務める「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）に生出演。肉声でグループ卒業を報告した上で、自身が卒業を決めた日について言及した。「2023年の全国ツアーをやっていた時に3期生が一番上の期になって初めてのツアーでものすごく不安があったんですね。ただ、そのツアーがすごく楽しくて。そのツアー中に、乃木坂が好き過ぎ