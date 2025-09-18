CAMPFIRE Creationは、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて、漫画家・秀のクラファン第二弾として『秀さんちのゆるねこ日記』より「スイちゃん」ぬいぐるみ化のプロジェクトを公開した。今回の企画では、3匹のゆるねこ達がブランケット化したアイテムも登場。プロジェクト公開は9月18日18:00より31日間、目標金額は1,000,000円を目指す。締め切りは10月19日23:59:59まで。秀さんと暮らす猫・レオ君とシロウ君に続いて、