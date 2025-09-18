巨人は、パペットシリーズの秋をテーマにした新商品を予約販売すると発表した。１８日から巨人公式オンラインストアで取り扱う。東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）では、一部の商品を１９日から発売する。コスモスの花畑の中でパペットたちが読書を楽しむ姿を描いた９・１０月のパペットカレンダーを取り入れたデザインのほか、新たにカジュアルなパペットカフェシリーズが登場す