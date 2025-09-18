巨人は、レギュラーシーズンで２位となった場合に東京ドームで開催する「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」ファーストステージのレジェンズシート解説担当ＯＢが決定したと発表した。クライマックスシリーズでは、各試合で２名の巨人ＯＢが解説を担当する。■実施日程１０月１１日〜１３日すべて１４時試合開始巨人−セ・リーグ３位チーム※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催されない※開場は正