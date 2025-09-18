9月18日は「かいわれ大根の日」。そこで貝割れ菜を1パック使って、鶏ささ身とあえたヘルシー＆おいしい一品をご紹介。山椒をきかせたたれが具材にマッチして、さっぱりしながらもクセになる味わいです。『鶏ささ身と貝割れ菜の山椒あえ』のレシピ材料（2人分）鶏ささ身……4本（約200g） 貝割れ菜……1パック 〈山椒だれ〉 砂糖……大さじ1/2 しょうゆ……大さじ1酢……大さじ1 粉山椒……小さじ1/2 ラー油……少々 酒……