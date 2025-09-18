竪穴住居跡（提供：琴平町） 香川県琴平町は、町内の小学校とこども園をそれぞれ統合して2029年に新築移転する苗田（のうだ）地区の約2万平方メートルの敷地で、遺跡の発掘調査を行っています。これまでに古墳時代の竪穴住居や用水路の跡、鎌倉時代の掘立柱建物の跡などがみつかり、この場所にかつて集落があったことがわかりました。 9月20日午前10時から一般の人を対象に現地説明会を開催し、町の文化財専門員が解