三菱UFJ銀行の貸金庫から顧客の金塊（約3億9000万円相当）などを盗んだとして、窃盗の罪に問われた元行員の山崎由香理被告（47才）の公判が9月18日、東京地裁で開かれた。検察側は「前代未聞の犯行」として、懲役12年を求刑し、一方の弁護側は「懲役5年が相当」と主張。判決は10月6日に言い渡される。 【写真】顔を伏せて歩く、マスクにメガネ姿の山崎由香理被告。他、頭を下げて謝罪する三菱UFJ銀行の半沢淳一頭取なども