東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【NZ】 GDP（第2四半期）07:45 結果-0.9% 予想-0.3%前回0.9%（0.8%から修正）（前期比) 結果-0.6% 予想0.0%前回-0.6%（-0.7%から修正）（前年比) 【豪州】 雇用統計（8月）10:30 結果-0.54万人 予想2.10万人前回2.65万人（2.45万人から修正）（雇用者数) 結果4.2% 予想4.2%前回4.2%（失業率) ※要人発言やニュース