松竹は18日、脚本家で演出家の水口一夫さんが7日午後6時43分、大腸がんのため、京都市内の病院で死去したと発表した。83歳だった。水口さんは1997年に松竹に入社。松竹髪型歌舞伎塾で若手俳優の育成に尽力。関西を中心に歌舞伎や古典の脚本、演出を手がけた。また、兵庫県豊岡市の芝居小屋「出石永楽館」の「永楽館歌舞伎」などの立ち上げにも貢献した。歌舞伎俳優の片岡愛之助は18日に自身のブログを更新し、「水口一夫さん