世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁（ゲッティ＝共同）【ソウル共同】韓国の尹錫悦前大統領夫妻を巡る疑惑を調べる特別検察官の捜査チームは18日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁の逮捕状を請求した。聯合ニュースが伝えた。韓国メディアによると、韓氏は教団に便宜を図ってもらう目的で尹前政権側に金品を提供した疑いが持たれており、捜査チームは17日に韓氏を事情聴取した。韓氏は容疑を否認