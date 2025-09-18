岐阜県多治見市で、志野焼の技法を受け継ぐ陶芸家・安藤工さんの作品展が開かれています。安藤工さんが多治見市から無形文化財「志野」の技法の保持者に認定されたことを記念する特別展には、茶碗や水差しなど29点が展示されています。「志野彩文陶筥」は、可児市でとれる百草土から生まれるピンク色をベースに、灰色や金色の彩りが現代的な印象です。特別展は、多治見市美濃焼ミュージアムで2025年1月25日まで