新潟市で18日、窃盗の容疑で新潟市中央区に住む介護支援専門員の女（45）が逮捕されました。警察によりますと、女は去年11月中旬、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使い、新潟市内の金融機関のATMから、50万円ずつ2回にわたって現金計100万円を引き出して盗んだ疑いがもたれています。被害関係者から通報があり事件が発覚。警察が捜査を進めていました。警察の調べに対し女は「（現金を）引き出したのは事実だが