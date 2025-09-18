タナベコンサルティンググループは後場動意。同社は１８日、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ傘下の三菱ＵＦＪ信託銀行と事業連携を開始し、上場企業や上場準備企業への支援を拡大・強化すると発表。これを材料視した買いが入ったようだ。 タナベＣＧの経営コンサルティングや経営人材育成サービスと、三菱ＵＦＪ信託銀行による証券代行ソリューションやキャピタルソリューションなどを組