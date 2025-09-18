9月18日、B1東地区の横浜ビー・コルセアーズは、マイク・コッツァーが東京都内の病院で左肩の手術を受け、無事に終了したことを発表した。 エストニア出身で現在28歳のコッツァーは、209センチ122キロのパワーフォワード兼センター。ドイツ、スペインのチームを経て、2024－25シーズンに横浜BCへ加入すると、B1リーグ戦49試合の出場で1試合平均10.9得点