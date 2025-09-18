サガン鳥栖は18日、8月23日のJ2第27節・水戸ホーリーホック戦(19時キックオフ/会場:駅前不動産スタジアム)で、一時スタジアム内の水道の水が出ない、トイレの水が流れないなどの事象が発生したと発表した。クラブ公式サイトで「ご来場の皆さまには大変ご不便をお掛けし誠に申し訳ございませんでした」と謝罪している。施設管理者である鳥栖市からの報告によると、同日の17時30分頃から10分間程度スタジアム2階のトイレ系統およ