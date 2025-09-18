Snow Man公式TikTokで、深澤辰哉・向井康二・阿部亮平・宮舘涼太・佐久間大介が「カリスマックス体操」を披露する動画が公開された。 【動画】深澤辰哉・向井康二・阿部亮平・宮舘涼太・佐久間大介の「カリスマックス体操」など ■これなら毎朝続けられそう！？「カリスマックス」に合わせて体操 ブルーの背景＆床に、新曲「カリスマックス」のMVでもお馴染みのサングラス＆黒スーツ姿で登場した5人。踊り出したの