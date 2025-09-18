Snow Manの宮舘涼太が表紙を飾る雑誌『SPRiNG』11月号（9月22日発売）の表紙が、雑誌公式Xで公開された。 【写真】鍛え上げられた二の腕を魅せる宮舘の『SPRiNG』表紙など ■宮舘が表紙を飾る『SPRiNG』表紙ショットが解禁 公開された表紙では、宮舘が黒のノースリーブに黒レザーのロンググローブを合わせ、ゴージャスな黒ネックレスをまとった姿で登場。横向きで片手を顔に添えており、艶やかな