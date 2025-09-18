グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）の第9話で放送された、ジャンジアハオのパフォーマンスに反響が寄せられている。【写真】ジアハオだけじゃない…！サンウォンら精鋭が集った「Chains」チーム『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』